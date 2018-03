Monomotor atinge urubu e retorna a aeroporto com piloto e copiloto feridos O choque de um avião monomotor com um urubu, durante um voo que ia do Campo de Marte, zona norte de São Paulo, para Ubatuba, no litoral paulista, deixou piloto e copiloto feridos ontem, por volta de 12 horas. A aeronave teve o vidro dianteiro praticamente destruído e precisou retornar para a base aérea, de acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).