Monobloco e Bicho Maluco Beleza animam pré-carnaval no Ibirapuera

Blocos como Bicho Maluco Beleza e Monobloco vão animar o carnaval de São Paulo neste fim de semana, no Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. A festa começa no sábado, 18, às 10 horas, e a expectativa é de que as apresentações atraiam milhares de foliões.

O Bicho Maluco Beleza, de Alceu Valença, desfila pelo terceiro ano na capital paulista, antecipando o carnaval de Pernambuco. A apresentação, com ritmos da festa pernambucana, terá início depois do esquenta a partir das 10h com Os Capoeira, que faz referência às tradições afro-brasileiras.

Já no domingo, 19, às 9h30, o Último Gole estreia no carnaval paulistano com sambas de raiz, partido alto, forrós, MPB e até mesmo raps. Em seguida, será a vez do Monobloco, que volta ao carnaval de São Paulo depois de reunir cerca de 60 mil foliões em 2016.

A entrada para os desfiles acontecerá pela Avenida Pedro Alvares Cabral, ao lado do Empurra-Empurra e também ao lado do Obelisco do Ibirapuera.

SERVIÇO

Data: 18 e 19 de fevereiro

Horário: Concentrações a partir das 10h no dia 18/2 e 9h30 no dia 19/2

Local: Av. Pedro Alvares Cabral, em frente ao Parque do Ibirapuera

