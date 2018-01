Monitor e aluno morrem atropelados ao descerem de ônibus escolar

SOROCABA - Um monitor de 35 anos e um aluno de 8 morreram atropelados quando desciam de um ônibus escolar na noite de terça-feira, 12, em Itaí, no sudoeste paulista. O acidente aconteceu no km 295 da Rodovia Eduardo Saigh (SP-255), próximo da área urbana. O ônibus parou no acostamento e o monitor desceu com a criança para entregá-la aos pais, moradores de uma chácara do outro lado da rodovia. Quando iniciavam a travessia da pista, os dois foram atropelados por um carro.

O monitor morreu na hora. O estudante foi levado pelo serviço de resgate do Corpo de Bombeiros a uma unidade hospitalar, mas não resistiu. O motorista do carro disse que, quando viu as vítimas, tentou frear, mas não conseguiu. Segundo ele, seu campo de visão estava prejudicado pela curva existente no local, um ponto escuro da rodovia.

Quando as vítimas entraram na pista, passando pela frente do ônibus, o carro que vinha na mesma pista já estava muito próximo. O motorista do automóvel nada sofreu. O veículo passou por perícia. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o acidente.