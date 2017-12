Mongaguá recebe mostra de arte a partir de terça

A partir de amanhã (20), o Centro Cultural Raul Cortez, em Mongaguá, na Baixada Santista, recebe uma exposição de pinturas da artista plástica Silmara Martins. A mostra reúne, até o final de janeiro, 18 obras em óleo sobre tela com o tema "A Jornada do Herói". Os trabalhos de Silmara Martins são voltados à introspecção e situações do cotidiano. Com um estilo próprio, pinceladas fortes e sobreposição de cores contrastantes, a artista consegue integrar a dualidade perfeitamente harmônica entre a alma e os diversos mundos. Paulistana, Silmara frequentou cursos de ilustração e artes, graduando-se em Desenho Industrial (Unip). Ela também é especializada em Design de Hipermídia pela Universidade Anhembi-Morumbi. O Centro Cultural Raul Cortez fica na Avenida São Paulo, 3.465. Das 8h30 às 17 horas. Entrada Franca.