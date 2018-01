Momento Brasil-Itália se espalha pelo País

Nos próximos nove meses, um pouco mais da Itália festiva vai chegar ao Brasil. Começou nesta semana, em várias cidades do País, o momento Itália-Brasil, uma série de eventos culturais, econômicos, gastronômicos e até esportivos organizados pelo governo italiano para atrair a atenção dos brasileiros.

Com mostras que vão desde a vida cotidiana na Roma Antiga até peças do mestre da pintura Caravaggio, passando por apresentações de teatro, ópera e concertos, o momento Itália-Brasil, que vem sendo organizado há dois anos, quer mostrar ao País uma face diferente: moderna e luxuosa.

"A ideia é mostrar uma face nova da Itália, além da clássica, que todos conhecem", disse o embaixador italiano no Brasil, Gherardo La Francesca. A abertura oficial será no Rio, no dia 15 de outubro, com uma apresentação na frente do Teatro Municipal que reunirá mais de cem artistas, com 180 figurinos diferentes, coreografias aéreas, rapel sobre edifícios e esferas voadoras. Essa abertura, assim como todas as outras mostras e espetáculos, será gratuita.

Antes disso, no entanto, há a face econômica do evento: dois encontros em Roma vão tratar da relação comercial e industrial com o Brasil. O primeiro deles é a V Conferência Itália-América Latina e Caribe, e o 16.º Meeting Internacional sobre Energias Alternativas, Potencial Econômico Ítalo-Brasileiro e Esportes. Também está prevista a realização de um Fórum Empresarial em outubro do ano que vem, mas ainda sem data ou local.

A partir daí, no entanto, a programação se concentra no lado cultural.

Rio de Janeiro e São Paulo vão receber a maior parte dos eventos - serão as cidades, por exemplo, onde serão apresentadas as mostras de Caravaggio e Roma: A Vida e os Imperadores, que concentra 370 peças do dia a dia sob os imperadores - essa também com uma temporada em Belo Horizonte.

Haverá também eventos em Brasília, Curitiba, Porto Alegre e várias outras capitais, além de algumas cidades do interior. São Paulo, Araras, Jundiaí e São João da Boa Vista terão apresentações da ópera Rigoletto. Já em Ribeirão Preto, em dezembro, acontecerá a 7.ª Semana do Cinema Italiano.

"A programação não está fechada. São cerca de 500 eventos programados, mas ainda temos espaço para mais alguma coisa", afirmou o embaixador.