Moisés quer fugir: 'Vou aloprar tudo aqui'

Por quase uma hora, Moisés gritou, esperneou e quebrou duas camas. Não ouviu os argumentos da psicóloga nem atendeu aos apelos da pediatra Cristiene Magalhães, recém-chegada ao abrigo. "Ele ficou com taquicardia, estava muito nervoso. Aí, tive de sedar." Cristiene não perdeu a calma. Em quatro dias de trabalho, aprendeu que é preciso paciência com os meninos. "Eles não têm o hábito de conversar. Não pedem as coisas, eles tomam. Um "não" para eles é como uma agressão. Mas, aos poucos, eles vão mudar."

Adriano, nome fictício, está há "cinco meses e um dia" no Ser Criança, em Pedra de Guaratiba. Tem 12 anos e desde os 7 foge de casa. "A droga me chamou." Jura que se for para casa com a mãe vai ficar de vez. ""Tô" aqui para me livrar do crack, da maconha e do pó." Falante, mostra nas costas a marca da surra que levou de um traficante. "Eu roubava, tia. Mas eu "se" arrependo. Vou estudar, ter uma bicicleta e carregar celular no short." Seu sonho é jogar no Flamengo, mas se não der, quer ser policial. "Aí eu entro nas favelas e mato os traficantes. Não pode matar, tia? Então tá bom, deixo aleijado."