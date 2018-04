Mogi desiste de N. Sa. do Brasil Os frequentadores da Igreja Nossa Senhora do Brasil, no Jardim América, zona sul da capital paulista, podem ficar tranquilos: a imagem e os adornos sacros no fundo do altar não correm mais risco de sair de lá. Em nota, o secretário de Cultura de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, José Luiz Freire de Almeida, informou que voltou atrás em sua decisão de montar uma comissão para tentar reaver as peças.