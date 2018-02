Mogi-Bertioga terá obra de pavimentação O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão ligado à Secretaria Estadual de Logística e Transportes, abriu ontem processo para contratação de empresa que executará serviços para melhorias da SP-098, no trecho entre Mogi das Cruzes e Bertioga. As obras de reparo no pavimento deverão ser realizadas do km 56,65 ao km 92,3. Ainda serão instaladas baias no trecho entre o km 77 e o km 80.