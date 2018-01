Mogi-Bertioga, Tamoios e Oswaldo Cruz também tiveram aumento do tráfego

SÃO PAULO - Dados obtidos no site do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) indicam que outras três rodovias que vão para o litoral paulista também registraram aumento de tráfego. Pelo critério do volume diário médio (VDM) aferido em pontos específicos dessas estradas, nota-se um crescimento da movimentação na comparação entre 2013 e 2012 - não há dados disponíveis para o ano atual.

No caso da Mogi-Bertioga (SP 102), o aumento foi de 2%, passando de 15,6 mil veículos por dia há dois anos para 15,9 mil no ano passado. No mesmo período, a movimentação diária na Rodovia dos Tamoios (SP 99) aumentou de 16,2 mil para 16,4 mil (acréscimo de 1%). Já na Oswaldo Cruz (SP 125), o incremento registrado fez o patamar ser elevado de 9,9 mil para 10 mil (uma ampliação de 1%).

Segundo o DER, obras como a duplicação do trecho de planalto da Tamoios (do km 11,5 ao km 60,48) podem ter influenciado no aumento do tráfego. Além disso, de acordo com o órgão, "todas as rodovias estaduais que dão acesso ao litoral encontram-se em boas condições de trafegabilidade e conservação" e, "desta forma, cabe ao usuário a decisão por qual percurso seguir".

Outro aspecto a ser considerado é o fato de que houve crescimento da frota no Estado nos últimos anos, "o que influencia diretamente o VDM".