Mogi-Bertioga ficará aberta até as 13 horas

A Rodovia Mogi-Bertioga permanecerá aberta no sentido São Paulo até as 13 horas desta segunda-feira, 4, segundo informações do Departamento de Estradas e Rodagem (DER).

A rodovia foi liberada na manhã da última quinta-feira, 31, para a operação no Réveillon, depois de ficar interditada devido a uma queda de barreira no trecho de serra, no km 89, no último dia 8. Técnicos do DER irão definir na tarde de hoje se a estrada tem condições de permanecer reaberta.