Moema recebe feira gastronômica com vinte food trucks no domingo

Os caminhões vão invadir as ruas da zona sul neste domingo. O Moema Food Trucks prepara a sua maior edição para este final de semana e o evento marca a despedida das atividades de alguns restaurantes móveis que viraram fenômeno em 2014.

A feira gastronômica do bairro, que acontece geralmente na Rua Gaivota, estende-se desta vez à Rua Normandia, famosa pela decoração natalina. Serão vinte trucks servindo alimentos e bebidas, do petisco à sobremesa.

Entre os vendedores, estão Buzina Food Truck, La Vera Porchetta, o Box da Fruta e o Só Coxinhas Food Truck. As opções são variadas e devem agradar os curiosos por novos sabores.

Quem passar por lá pode, por exemplo, degustar vinhos da região de Mendoza, na Argentina, com Los Mendozitos, ou experimentar as delícias geladas da Holy Ice Cream. Tem comida mexicana, com o La Buena Station, italiana, com o Olea e natural, com o Pitango.

O espaço também é ideal para quem está com muita fome. Há várias opções para um almoço caprichado, como o Calçada, que aposta num menu rotativo para variar sempre no cardápio, com hambúrgueres e massas. O truck é um dos que encerra 2014 em Moema.

A feira chega à sua sétima edição na Rua Gaivota e é feita em parceria com os lojistas da região. O público médio é de 3 a 4 mil pessoas, mas a organização estima um aumento neste domingo, por conta do aumento de trailers.

Confira alguns dos trucks participantes:

Buzina Food Truck: cozinha urbana se inspira na comida de rua de Nova York e Londres, sob o comando de dois chefs. O hamburguer com o nome da casa leva linguiça e acompanha fritas.

Los Mendozitos: a adega móvel serve vinhos familiares da região de Mendoza. Pode-se comprar em cálices ou garrafas.

La Vera Porchetta: o porco é a estrela dos pratos. Além do sanduíche de porchetta na ciabata, o truck serve torresmo crocante.

La Buena Station: versão móvel do restaurante La Buena Onda, o carrinho pretende espalhar o sabor mexicano por São Paulo. Tacos e burritos são opções do cardápio.

Olea Food Truck: Saladas, massas italianas e paninis são a proposta da extensão do restaurante de mesmo nome.

Box da Fruta: o trailer serve sucos naturais e saladas, sempre preparados na hora e com frutas frescas.

Pitango: Seguindo a linha natureba, o restaurante serve sucos e saladas, combinando ingredientes frescos. Também servem vitaminas

Da Praia Food Truck: o trailer é especializado em pescados e frutos do mar, ingredientes principais de sanduíches como o Roll NYC, que leva camarões cozidos no vapor e maionese artesanal.

Holy Pasta: oferece massas na caixinha, com bastante queijo ralado por cima. A ideia é oferecer qualidade com preço justo.

Holy Icy Cream: o carrinho irmão do Holy Pasta fica encarregado pela sobremesa com sorvetes.

La Peruana: Ceviche e outros pratos bem típicos da culinária peruana são o tema do restaurante.

4 Brothers Food Truck: hambúrguer e hot dog garantem uma refeição rápida e com um toque bastante urbano

Calçada Food Truck: o menu rotativo abrange pratos da culinária italiana, como o risoto, e também hambúrgueres

Picoleteria: sorvetes com sabor caseiro dão o refresco à feira. Entre as criações da casa, há os recheados e alcoólicos, como o picolé de caipirinha, feito com cachaça e limão taiti

Tangerine Food Truck: o sabor italiano também está presente nesse truck. Entre os pratos, um lanche é dedicado aos vegetarianos: Venus and Mars leva caponata - berinjela refogada com outros ingredientes mediterrâneos - no pão ciabata

SERVIÇO

Moema Food Trucks

Rua Gaivota, 1423

Rua Normandia, 70