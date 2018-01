Moema: bairro é número um em qualidade de vida

Se Moema fosse um país, teria o maior IDH do mundo e estaria à frente da Noruega, o primeiro no ranking. De ruas planas e comércio amplo, o bairro garante aos seus privilegiados moradores a melhor qualidade de vida da cidade. E isso tem um preço: um dos metros quadrados mais caros da capital.

A região cresceu mesmo a partir do fim dos anos 70, com a construção do Shopping Ibirapuera, um dos principais centros de compras responsável por atrair novos moradores. Mas Moema, até 1987, era oficialmente chamada de Indianópolis, o bairro vizinho. A mudança do nome aconteceu graças a um decreto do então prefeito Jânio Quadros, que concordou em batizar a região com o nome pelo qual já era mais conhecida.

Moema faz referência à personagem homônima do poema Caramuru, de Santa Rita Durão, um clássico da nossa literatura. Ao longo das estrofes, Moema protagoniza um drama de amor e rejeição e se lança ao mar para alcançar o navio do homem que amava, representado por Diogo Álvares, que levou no lugar da heroína a mulher Paraguaçu.

Assim como em outros bairros de São Paulo, os primeiros documentos da região descrevem grandes chácaras que passaram a receber imigrantes ingleses e alemães a partir de 1880. O primeiro grande loteamento data do início do século 20, quando a Companhia Territorial Paulista realizou a demarcação das terras. Na época, foi aberta uma grande avenida que se tornou hoje a famosa Avenida Ibirapuera.

Uma curiosidade interessante sobre o bairro é que no período de Natal uma rua vira atração turística. A Rua Normandia, que tem arquitetura de estilo europeu, ganha apresentação de corais, decoração e iluminação especiais e até neve artificial para encantar crianças e adultos, turistas e paulistanos. O evento atrai anualmente cerca de 300 mil visitantes.

Entre os grandes atrativos do bairro estão a proximidade com o Parque do Ibirapuera, a excelente infraestrutura, a ampla oferta de lazer e serviços, além dos inúmeros restaurantes, bares e casas de show que agitam a noite de Moema.

Mas nem tudo são flores em Moema. Seus moradores reclamam do barulho causado pelas aeronaves do Aeroporto de Congonhas que sobrevoam os edifícios residenciais. Outro inconveniente é o trânsito do bairro, cada vez mais congestionado. A região será uma das beneficiadas com a ampliação da Linha 5-Lilás, que terá a Estação Moema, Ibirapuera e servidor e deverá chegar à Linha 2-Verde. A previsão de inauguração é 2016.