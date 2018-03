Modelo híbrido é herança histórica em São Paulo De acordo com o historiador Luís Soares de Camargo, ex-pesquisador do Arquivo Histórico Municipal, unir emprego e moradia em um mesmo local é uma tradição colonial brasileira. "Em São Paulo, não foi diferente. No centro histórico, a maioria dos sobrados reservava a parte térrea para o comércio e o dono morava na parte de cima. Apesar de esses imóveis não existirem mais dessa maneira, o traço cultural se manteve", afirma.