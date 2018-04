Modelo e estudante negam ocorrência de estupro no programa 'Big Brother Brasil' Em depoimento à polícia do Rio, que abriu inquérito para apurar o suposto crime de estupro de vulnerável durante a 12.ª edição do reality show Big Brother Brasil, da TV Globo, o modelo paulista Daniel Echaniz, de 31 anos, e a estudante gaúcha Monique Amin, de 23, negaram que relação sexual entre eles e disseram que houve apenas "carícias íntimas". Monique se negou a realizar o exame de delito que poderia detectar violência sexual enquanto ela dormia.