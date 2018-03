Modelo é detido por disparos em condomínio O modelo Álvaro Jacomossi foi detido e autuado por disparo por arma de fogo depois que vizinhos do condomínio onde ele mora, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, o denunciaram à polícia. Ele estaria atirando a ermo dentro do condomínio, na tarde de sábado, fato comprovado pelas imagens do circuito interno de TV do local. Levado para a 16.ª Delegacia de Polícia, ele pagou fiança de R$ 1.866 e foi liberado em seguida.