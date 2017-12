Modelo conhecia atletas pelo MSN

PERFIL

Eliza Samudio nasceu em Foz do Iguaçu, em 22 de fevereiro de 1985. Passou a morar apenas com o pai, Luiz Carlos Samudio, após a separação. Sonhava em ser modelo e, aos 20 anos, se mudou para São Paulo. Em um vídeo na internet, conta que manteve amizade com vários jogadores de futebol, por meio do MSN, incluindo o craque da seleção portuguesa Cristiano Ronaldo. A jovem ainda chegou a fazer filmes pornôs. O pai destaca que muitos levantam o passado da vítima agora, para manchar sua imagem. "Não quero discutir o passado. Estamos falando do sumiço de uma pessoa. Isso é o que interessa e não o que ela fazia."