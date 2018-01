Modelo achada morta em rodovia usou álcool e antidepressivo, aponta laudo

A modelo Aline Furlan, de 28 anos, encontrada morta em um acidente de trânsito em 31 de julho, após ficar 17 dias desaparecida, ingeriu bebida alcoólica e uma substância presente em antidepressivos antes de dirigir. O laudo com o resultado foi entregue pelo Instituto Médico Legal (IML) à Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Piracicaba, no interior de São Paulo, nesta quarta-feira, 17.

A substância Trazodona, que faz parte de remédios usados contra depressão, pode causa sonolência, tonturas, dores de cabeça e náuseas. A Polícia Civil, porém, ainda espera laudos da perícia para concluir se Aline perdeu o controle do veículo que dirigia, um Toyota Corolla, ou foi "fechada" por outro carro.

A modelo desapareceu em 14 de julho, depois de sair de uma cachaçaria em Piracicaba e entrar no seu carro para voltar para casa, em Santa Bárbara d'Oeste, no interior de São Paulo. O carro foi encontrado em uma ribanceira perto do km 147 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), quase no limite entre Piracicaba e Santa Bárbara d'Oeste, por um morador de um sítio situado próximo ao local do acidente.

O desaparecimento da modelo mobilizou a polícia da região. O corpo de Aline não estava afivelado ao cinto de segurança.