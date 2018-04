Moda na Câmara, Twitter vira meio de cobrar vereador

O Twitter pegou na Câmara Municipal: 39 dos 55 vereadores paulistanos já estão entre os 100 milhões de usuários da rede social - um crescimento de quase quatro vezes em comparação a maio de 2009. Nos últimos meses, a interação entre vereadores e cidadãos pelo Twitter cresceu em qualidade e quantidade.

Para tentar mensurar o desempenho dos parlamentares paulistanos no microblog, o Estado elaborou três rankings com auxílio de ferramentas online que medem as estatísticas e a popularidade de usuários do Twitter. Foi possível medir o vereador mais influente, o que mais fala e o que mais responde às mensagens dos munícipes.

O líder das três listas é o mesmo: o vereador, escritor e apresentador Gabriel Chalita (PSB). Famoso por suas mensagens poéticas e recados de autoajuda no microblog, o parlamentar paulistano mais bem votado nas eleições de 2008 tem 44.605 seguidores e envia em média 972 mensagens por mês (ou 33 por dia), sendo 84% respostas a cidadãos. Para efeito de comparação, o segundo colocado, Gilberto Natalini (PSDB), responde 48% do que envia.

Divulgação. Chalita conta seu segredo. "Tento responder o máximo que der, pelo menos umas 30 mensagens por dia." Segundo ele, o Twitter contribui bastante para sua atuação parlamentar e deve auxiliar na hora de pedir votos este ano. "É comunicação rápida. As pessoas têm de ser objetivas para perguntar e você tem de ser objetivo para responder."

O vereador Netinho de Paula (PC do B) - que também será candidato nas próximas eleições - tem o segundo lugar no ranking da popularidade no Twitter, com 4.888 seguidores. Netinho comenta bastante sobre suas atividades políticas e atuação parlamentar - 44,4% das mensagens são respostas a eleitores ou fãs.

Em seguida, vêm a vereadora Mara Gabrilli (PSDB) - que twitta notícias e informações voltadas a deficientes -, o presidente da Câmara Antônio Carlos Rodrigues (PR) - que fala pouco com eleitores (21% das mensagens) e gosta de comentar sobre sua presidência e futebol - e o líder tucano Carlos Bezerra Júnior - que responde 42,8% das mensagens, cita a Bíblia, comenta seus projetos de lei e fala sobre sua família.

Frutos. O uso do microblog pelos vereadores já rendeu até frutos concretos na Câmara. Gabriel Chalita (PSB) conta que comentou no Twitter algo sobre crianças desaparecidas. Uma eleitora respondeu: "Porque você não faz um projeto de lei obrigando as escolas a manter um banco de fotografias de cada criança? Isso ajudaria a encontrá-las." Chalita nunca havia pensado nisso. Como achou a ideia interessante, apresentou o projeto, que, inclusive, já foi aprovado em primeira discussão.

O vereador Floriano Pesaro (PSDB) trocou as conversas mensais que realizava num bate-papo em seu site por debates pela rede social. "Anteriormente, participavam cerca de cem pessoas em cada bate-papo. No último que fiz pelo Twitter, contamos mais de 700 pessoas."

Apesar disso, há ainda uma forte ala "anti-Twitter" na Câmara. "Não tenho nem vou criar. Eu só vejo se enaltecer o Twitter quando o sujeito comete um deslize, e nunca por um fato important. Você quebra sua privacidade e não apresenta nada de útil", diz Marco Aurélio Cunha (DEM).

OS RANKINGS DO TWITTER

Os mais populares (por nº de seguidores):

1) Gabriel Chalita (PSB): 44.605

2) Netinho de Paula (PCdoB): 4.888

3) Mara Gabrilli (PSDB): 3.211

4) Antônio Carlos Rodrigues (PR): 1.778

5) Carlos Alberto Bezerra Jr.

(PSDB): 1.766

6) Gilberto Natalini (PSDB): 1.691

7) Floriano Pesaro (PSDB): 1.517

8) Chico Macena (PT): 1.402

9) Marcelo Aguiar (PSC): 1.392

10) Roberto Tripoli (PV): 1.047

Os que mais interagem (% de respostas por tweets)

1) Gabriel Chalita (PSB): 85%

2) Gilberto Natalini (PSDB):

48%

3) Netinho de Paula (PCdoB): 45%

4) Carlos Alberto Bezerra Jr. (PSDB): 43%

5) Gilson Barreto (PSDB): 40%

6) Mara Gabrilli (PSDB): 38%

7) Agnaldo Timóteo (PR): 34%

8) Claudio Fonseca (PPS): 34%

9) Chico Macena (PT): 30%

10) Dalton Silvano (PSDB):

28%

Os mais falantes (média de mensagens por mês):

1) Gabriel Chalita (PSB): 972

2) Carlos Alberto Bezerra Jr. (PSDB): 402

3) Gilberto Natalini (PSDB):

319

4) Floriano Pesaro (PSDB):

254

5) Claudio Fonseca (PPS): 241

6) Netinho de Paula (PCdoB): 149

7) Chico Macena (PT): 99

8) Donato (PT): 99

9) Ricardo Teixeira (PSDB): 94

10) Mara Gabrilli (PSDB): 88