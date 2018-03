Moda do skate elétrico preocupa banhistas

Novidade nesse verão no litoral paulista, o skate elétrico, um equipamento importado da China, tem preocupado banhistas na Riviera de São Lourenço, em Bertioga, na Baixada Santista. Turistas reclamam que, em alta velocidade, o equipamento pode causar acidentes. Responsáveis pela locação na praia argumentam que o equipamento é seguro e que nunca foi registrado qualquer acidente.

"Se eu não posso vir de moto nem de buggy à praia, por que eles podem andar com isso?", diz o representante comercial Carlos Alberto Lorenzo, de 54 anos, morador de São Paulo.

Proprietário dos skates elétricos, o advogado Cristhian Kenje, de 38 anos, afirma que o equipamento não é perigoso nas velocidades baixa e média. No modo rápido, o skate chega a atingir 25 km/h. "Mas a gente não deixa colocar na velocidade alta aqui. A ideia é proporcionar um passeio às pessoas e ajudar na aprendizagem do surfe", diz o advogado, que também é skatista e surfista. Ele fez parcerias com duas escolas de surfe e disponibiliza os skates nas tendas dessas escolas, que funcionam nas praias da Riviera e da Enseada, no centro de Bertioga. Kenje afirma que o equipamento é tão seguro que já foi alugado para crianças "de 5 a 65 anos". Ele cobra R$ 20 por 10 minutos de locação.

Com apenas 3 anos, Enzo Castelari já anda no skate motorizado ao lado do pai, que tem seu próprio equipamento. "Ele não tem medo, não, só fala assim: "pai coloca para criança", que é para eu colocar na velocidade mais lenta", conta o empresário Ricardo Castelari, de 39 anos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Diretor de Trânsito de Bertioga, Nelson Jorge de Castro desconhecia a existência do skate. "Vamos consultar o Denatran para saber em qual regulamentação se enquadra esse skate, para saber como deve ser a fiscalização, mas independentemente disso, a praia deve sempre priorizar o pedestre e em Bertioga só são autorizados nas praias veículos emergenciais, como viaturas de socorro ou policiamento."

FERIADO

Rodízio

O rodízio de veículos está suspenso na segunda e terça-feira. As restrições para caminhões continuam valendo

Poupatempo

Postos fecham só no feriado

Mercados e sacolões

Fecham somente no feriado

Bancos

Abrem na segunda-feira e fecham na terça-feira

Subprefeituras

Fecham na segunda e na terça

Tribunais de Justiça

Fecham na segunda e na terça

Cultura

Bibliotecas municipais, pontos de leitura, Bosque da Leitura e teatros públicos fecham na 3ª