Mocidade é campeã de 2009 e conquista o heptacampeonato

Integrantes da Mocidade comemoram o título na quadra da escola, na zona norte. Foto: Nilton Fukuda/AE A escola de samba Mocidade Alegre é a campeã do carnaval 2009. É a sétima vez que a agremiação vence o carnaval de São Paulo. A escola foi campeã em 2007, 2004, 1980 1973, 1972, 1971. Após uma votação apertada com a Vai-Vai, a escola se consagrou campeã. Com uma diferença apertada, a escola foi campeã na apuração do último quesito: alegoria. Na última nota do quesito, a escola recebeu 9,75; com a nota, a Vai-Vai empatou a apuração e, se recebesse 10, seria campeã. No entanto, a Vai-Vai recebeu 9,5 e a Mocidade é a campeã do carnaval paulista. Com o enredo Da Chama da Razão ao Palco das Emoções... Sou Maquina, Sou Vida... Sou Coração Pulsando Forte na Avenida!!!, cantou o coração como fonte de vida e de sentimentos. Com alas coreografadas, a Mocidade emocionou muito o público, que acompanhou o samba. A bateria da escola entrou toda vestida de vermelho, montou uma flecha que transformou-se em coração. A flechada representou um cupido. Em uma coreografia muito bem executada, a bateria emocionou o público antes de entrar no recuo do Anhembi. Em mais uma inovação, uma criança ficou à frente da bateria, no lugar das beldades que figuram como rainhas e madrinhas. Fundada em 1967, a escola Mocidade Alegre começou como um bloco que desfilava no centro de São Paulo, com homens vestidos de mulher. Em um dos carros, acrobatas fizeram coreografias em uma cama elástica. Washington, jogador do São Paulo, foi um dos destaques da Mocidade. O jogador, que antes jogava no Fluminense, mostrou empolgação em um dos 5 carros alegóricos da escola paulistana. Desfile da Mocidade Alegre encantou o público com tema sobre o coração. Foto: José Patrício/AE A Mocidade levantou o público do Anhembi no meio de seu desfile. Com fantasias muito coloridas, a escola empolgou os foliões.