Mocidade desfila com peso do favoritismo A Mocidade Alegre, terceira escola do Grupo Especial nesta segunda noite do carnaval de São Paulo, entrou na avenida com o peso da responsabilidade de ser considerada uma das favoritas ao título de campeã de 2011. Este ano, a verde e vermelho defende o enredo “Carrossel das Ilusões” e promete um desfile que abusará da tecnologia e dos truques de mágica.