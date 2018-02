Mocidade Alegre comemora bicampeonato com bateria na quadra A alegria pelo título do carnaval paulistano de 2013 era imensa já do lado de fora da quadra da Mocidade Alegre, no bairro do Limão, zona norte da capital. Por minutos, o samba enredo da escola foi cantado a capela. Quando a bateria começou a tocar, a quadra explodiu.