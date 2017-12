Mobilidade

Ônibus

Proposta: Manter a tarifa congelada em R$ 3,80 em 2017

O que foi feito: Congelou a tarifa básica. Deve ser favorecido pelo reajuste na tarifa integrada (ônibus e trilhos), liberado neste sábado, 8.

Desafio: Reduzir o custo do sistema de transporte, que deve ser de R$ 3,2 bilhões em subsídios às empresas de ônibus, um aumento de 23% em relação a 2016

Marginais

Proposta: Aumentar os limites de velocidade para até 90 km/h e melhorar a sinalização e o serviço de apoio aos motoristas

O que foi feito: Aumentou os limites em janeiro e ampliou o número de agentes de trânsito, câmeras e frota de apoio

Desafio: Conter as ocorrências de acidentes com vítimas, evitar novas mortes (já são 5) e melhorar a fluidez do trânsito

Corredores

Proposta:Criar o Rapidão, modelo de BRT nos corredores de ônibus, com cobrança de bilhetes na plataforma para reduzir as viagens em até 20 minutos

O que foi feito: Definiu o trecho do primeiro Rapidão (Capelinha-João Dias) na zona sul e testou ônibus sem cobradores

Desafio: Expandir BRT além do piloto previsto no plano de metas e evitar desemprego de cobradores