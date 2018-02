Mizael desiste de sala especial e fica em prisão O advogado Mizael Bispo de Souza desistiu do direito de ficar preso em uma sala de estado-maior e permanecerá detido no Presídio Militar Romão Gomes. Mizael é acusado de matar, em 2010, a advogada Mércia Nakashima. Ele havia pedido o benefício, e a Justiça lhe havia concedido. Caso não houvesse uma sala adequada, o advogado seria colocado em prisão domiciliar. Mas a Secretaria da Segurança preparou uma sala no Regimento de Cavalaria. Ao saber que iria para o regimento, Mizael desistiu do benefício.