Mix de residências e escritórios é a nova aposta do mercado Empreendimentos com torres comerciais e residenciais são as novas apostas do mercado imobiliário na Vila Olímpia. "O sonho do paulistano é morar ao lado do trabalho", diz a arquiteta Débora Aguiar, que desenhou o projeto de interiores do Affinity, das construtoras Bueno Netto com a Vitacon. Antes mesmo de ser lançado, o empreendimento estava totalmente vendido. O projeto prevê dois prédios comerciais e um residencial. Os apartamentos são compactos, com 45 metros quadrados, mas o edifício terá uma área social equipada com salão gourmet, piscina, home theater e sala de ginástica. "O foco é o público jovem, que está começando no mercado de trabalho e quer praticidade." Outra mudança é o visual dos prédios. "Eles deixaram de ter estruturas muito frias. É mais aconchegante e menos impessoal", diz Débora.