Missas em 2 países lembram jovem morto A família de Roberto Laudisio Curti, de 21 anos, morto após uma perseguição policial em Sydney, realizou ontem missas de sétimo dia no Brasil e na Austrália. Em São Paulo, cerca de 200 pessoas, grande parte com camisetas brancas, compareceram à homenagem na Capela do Colégio Nossa Senhora de Sion, em Higienópolis, região central da capital paulista.