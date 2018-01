Missa é celebrada em memória da menina Isabella Nardoni

A missa em memória da menina Isabella Nardoni, no aniversário de um ano de sua morte, foi celebrada na igreja Nossa Senhora dos Prazeres, na Zona Norte da capital paulista, às 10h30 deste domingo, 29. A mãe da menina, Ana Carolina Oliveira, participou da cerimônia cercada por amigos e familiares.

Padre ampara Ana Carolina, a mãe de Isabella, durante a missa de um ano de sua morte. Foto: Mario Ângelo/AE

Várias pessoas compareceram hoje ao Cemitério Parque dos Pinheiros para visitar a sepultura de Isabella, mas nenhum parente foi identificado entre 10h e 12h30, pela reportagem do Estado. Segundo funcionários do local, a família de Alexandre Nardoni enviou ontem duas coroas de flores que foram colocadas sobre a sepultura, mas o pai de Ana Carolina - mãe de Isabella - foi até o cemitério hoje cedo e pediu que fossem retiradas do local. A mãe da menina disse que, apesar de ser um dia difícil, 'a gente vai superando'. "Foi uma cerimônia muito emocionante, estava muito bonito", declarou.

A morte de Isabella aos cinco anos de idade, após ter sido jogada da janela do apartamento de seu pai Alexandre Nardoni e da madrasta Anna Carolina Jatobá, comoveu o País. Segundo decisão da Justiça divulgada na semana passada, o casal, que é acusado pela morte da menina, deverá ser levado a júri popular. (Colaborou Marcela Spinoza)