Missa de 7º dia será realizada hoje Amigos e parentes de Roberto Laudisio Curti participaram de uma missa em homenagem ao estudante anteontem, na Paróquia São Bento do Morumbi, ao lado do Colégio Santo Américo - do qual Laudisio foi aluno. Na manhã de hoje, será realizada a Missa de 7º Dia, na Capela do Colégio Nossa Senhora de Sion, em Higienópolis.