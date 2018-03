MIS terá mural e projeto com aval de Madonna A fachada do Museu da Imagem e do Som (MIS) ganhará cores a partir deste sábado - deve ficar semelhante à ilustração acima. O grafiteiro Binho Ribeiro, um dos precursores da arte de rua em São Paulo, vai pintar ali um painel de 8 metros de comprimento por 2,5 metros de altura. O tema: a trajetória da popstar Madonna.