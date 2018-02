Mirante do Jaguaré Muita lorota já se contou sobre o torreão do Mirante do Jaguaré. Quase encravado na imensa favela desse nome, ainda pode ser visto de vários pontos do Alto de Pinheiros, da Vila Leopoldina, do Butantã, das marginais do Rio Pinheiros e, é claro, do próprio Jaguaré. Dizem que a torre era farol que orientava a navegação dos barcos no rio, como os faróis que orientam navios em lugares perigosos do mar. Mas quando o torreão foi construído, com mirante e relógio, no loteamento iniciado em 1935, há muito já não havia navegação no Rio Pinheiros.