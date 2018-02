Ministro pede pena maior para bêbados O ministro das Cidades, Mário Negromonte, defendeu ontem a aplicação de penas mais severas para motoristas embriagados que matam no trânsito. Ele ressaltou que a cada 48 horas morrem 100 pessoas, "o equivalente ao número de passageiros de um Boeing", e estão no Congresso mais de 100 projetos para tornar as leis de trânsito mais duras.