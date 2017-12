Ministro nega mandado contra o casamento gay O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux negou mandado de segurança do PSC contra a resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que obriga cartórios de todo o Brasil a celebrar a união estável ou o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Para o ministro, a própria Constituição confere ao CNJ a tarefa de regular essa área.