Ministro francês pede que busca continue O ministro de Transportes da França, Dominique Bussereau, pediu ontem que continuem as buscas pelas caixas-pretas do avião da Air France que caiu no Atlântico no ano passado, na rota Rio-Paris, e deixou 228 mortos. A BEA, agência responsável pela busca, informou que, desde o dia 2, 5.800 km² de oceano foram examinados.