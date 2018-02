Ministro do STF cobra ação da União O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes cobrou enfaticamente ontem a União para que assuma papel de coordenação no enfrentamento à violência. Segundo ele, a União "nunca quis assumir" a discussão sobre a segurança pública de maneira ampla e sempre o faz por meio de "auxílios isolados" no setor.