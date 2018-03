Ministro da Justiça vê tolerância com o crime organizado O fortalecimento do crime organizado em São Paulo e no Brasil foi tema ontem das autoridades que estiveram na Faap. Para o ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardozo, o Estado faz acordos tácitos com o crime organizado. "É preciso reconhecer a presença do crime organizado no território nacional e combatê-lo. Não adianta fingir que não existe", disse.