Ministro da Justiça recebeu garantias de ação pacífica O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, disse ao Estado que teve garantias do governador Geraldo Alckmin (PSDB) e do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Ivan Sartori, de que "seria pacífica e segura" a ação policial na desocupação da área de 1,3 milhão de metros quadrados em São José dos Campos.