Ministra tira resolução sobre resíduos da pauta A ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, retirou nesta quarta-feira, 4, da pauta do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama) a resolução que define o uso de resíduos industriais para a produção de fertilizantes. O assunto, como mostrado ontem pelo Estado, está causando protestos pelo risco de contaminação de solos e águas com metais pesados presentes nos resíduos. Izabella retirou o tema da pauta alegando que há divergências e dúvidas no campo científico. Ela sugeriu a realização de um seminário para aprofundar a discussão.