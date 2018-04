Ministério Público pede apreensão do passaporte de acusado de estupro no BBB O Ministério Público requereu ontem a apreensão do passaporte do modelo Daniel Echaniz, participante expulso segunda-feira do Big Brother Brasil sob investigação policial de "estupro de vulnerável". Até as 19h de ontem, a Justiça não havia determinado a apreensão.