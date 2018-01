Ministério Público e SSP chamam MPL para reunião

O Ministério Público Estadual (MPE) e a Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP) convidaram o Movimento Passe Livre (MPL) para uma reunião para falar sobre os atos previstos para esta quinta-feira, 14.

Marcada para as 10 horas em sua sede no centro da capital paulista, o MPE pretende discutir “temas relacionados ao exercício do direito de livre manifestação” e o de “livre circulação”.

Já a SSP busca, com o MPL, “definir os locais de concentração e itinerários” do protesto. Nesta quarta, a SSP chamou, às 16h, o MPL para uma reunião às 18h - considerada “em cima da hora” pelo movimento.

Até as 21h, o grupo não havia confirmado se participaria do encontro desta quinta.