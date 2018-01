Ministério Público do Trabalho vai pedir execução de multas para metroviários

SÃO PAULO - O Ministério Público do Trabalho (MPT) vai pedir nesta segunda-feira, 9, a execução das multas diárias fixadas pela Justiça do Trabalho no dissídio entre o Metrô e seus funcionários. O valor pode chegar a R$ 1,3 milhão, desde quinta-feira, 5, quando houve uma primeira decisão, que determinava o funcionamento de 100% dos três nos horários de pico, sob pena de multa de R$ 100 mil. Esse valor diário passou para R$ 500 mil, no domingo, 8, segundo o MPT.

A procuradora Egle Resek é quem encaminhará o pedido. Essa será mais uma pressão contra o movimento grevista.