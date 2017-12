Ministério Público denuncia quatro por integrar PCC

O Ministério Público de São Paulo anunciou nesta quarta-feira, 14, a denúncia contra quatro pessoas acusadas de cadastrar membros da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Carlos Eduardo Farias Magiezi, o "Du" ou "Pablo", Dircileine Lourenço, a "Dirce", Agatha Luizy de Farias Cruz e Fernanda Santos da Silva, são moradores no Conjunto José Bonifácio (Cohab II), em Itaquera, na zona leste da capital.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com o MP, o cadastro dos integrantes da facção possibilita o controle dos líderes e garante arrecadação para a organização criminosa. Os valores arrecadados por membros e familiares do grupo financiam as ações da facção. Todos foram denunciados por formação de quadrilha.