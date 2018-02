Ministério Público abre inquérito sobre valor do edital O Ministério Público Estadual (MPE) abriu inquérito civil para "apurar irregularidades" na licitação da Prefeitura que queria substituir a Sociedade Hospital Samaritano na gestão do Serviço de Atenção Integral ao Dependente (Said) - a empresa vencedora receberia R$ 19,1 milhões, ante os atuais R$ 18,8 milhões.