Ministério Público abre inquérito para apurar incêndio em Santos

SANTOS - O Ministério Público Estadual (MPE) já instaurou inquérito para apurar as responsabilidades sobre o incêndio no pátio da Ultracargo/Tequimar, em Santos, no litoral sul de São Paulo, que chega ao sexto dia nesta terça-feira, 7. Dois tanques com gasolina permanecem em chamas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um inquérito policial também vai apurar as causas do incêndio, segundo o secretário estadual de Segurança Pública, Alexandre de Moraes. Além das investigações, também serão revistos os planos de emergência de todo o complexo da Alemoa.

Na manhã desta terça-feira, o Corpo de Bombeiros mantém o resfriamento da área enquanto aguarda o combustível ser consumido pelo fogo. No total, seis cilindros foram atingidos.