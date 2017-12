Ministério inclui aborto na tabela do SUS O Ministério da Saúde incluiu o aborto legal na tabela de remuneração do Sistema Único de Saúde (SUS). Isso foi feito para garantir o financiamento adequado do procedimento e por recomendação do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo afirmou ao Estado o ministro da Saúde, Arthur Chioro. "O pagamento era feito dentro de um repasse global. A mudança traz mais transparência e permite a remuneração de toda a equipe de saúde envolvida."