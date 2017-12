Ministério dos Transportes promete solução para ponte perto de Cumbica

BRASÍLIA - Convocado para uma audiência pública da Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados para discutir o fechamento de uma ponte sobre o Rio Baquirivu, em Guarulhos, na Grande São Paulo, próximo ao Aeroporto Internacional de Cumbica, o secretário de Aviação Civil, Dario Rais Lopes, prometeu nesta terça-feira, 15, uma solução em no máximo 45 dias.

Ainda assim, um grupo de deputados e vereadores locais, liderados pelo deputado Eli Corrêa Filho (DEM-SP) anunciou que entrará na Justiça para buscar uma solução.

O secretário deixou claro que a reabertura da ponte não é viável. A estrutura, explicou ele, foi instalada em caráter provisório na época da construção do aeroporto e não comporta o fluxo que se criou com a expansão da cidade, a segunda maior do Estado de São Paulo, com 1,2 milhão de habitantes.

Segundo Rais Lopes, um grupo de trabalho deve apontar uma solução em no máximo 45 dias. "Esse é um compromisso do Ministério dos Transportes", afirmou.

Ausência. Autor do requerimento, Corrêa Filho abriu a reunião reclamando da ausência de representantes da concessionária GRU Airport e da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Ele classificou a atitude de "falta de respeito" à comissão e afirmou que a ausência de ambos mostrava desinteresse em discutir o assunto.

O deputado afirmou que a ponte foi fechada há quatro anos pela concessionária, com a promessa de reabertura logo após a Copa do Mundo, em 2014. Porém, a estrutura continua interditada até hoje, gerando "transtorno" à população de Guarulhos.

Questionado pela vereadora Janete Pietá (PT) sobre a possibilidade de reabertura provisória da ponte, o secretário informou que aguarda a conclusão de um laudo técnico sobre a situação da estrutura. Só então, disse ele, uma decisão será tomada.

Concessões. Segundo o secretário de Aviação Civil, o governo deve concluir até o fim do mês uma lista de aeroportos que serão oferecidos em concessões. "O programa de concessões não vai parar", afirmou Rais Lopes.

Sem entrar em detalhes, o secretário disse que está em fase final uma proposta de um novo modelo de concessão, com alternativas mais amplas a serem oferecidas às concessionárias. Ele não revelou se a nova leva se limitará a aeroportos de capitais ou se contemplará também os aeroportos regionais.