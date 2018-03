Ministério da Justiça vai doar 215 carros-cela O Ministério da Justiça anunciou que vai doar 215 carros-cela para todos os Estados. Preparados para o transporte de presos para apresentação em audiências e transferências entre unidades prisionais, os veículos, do tipo furgão, têm capacidade para oito detidos e possuem sistema de câmeras que transmite as imagens em tempo real para a cabine do veículo. As 215 viaturas custaram R$ 22 milhões - uma redução de 32% no valor, considerando a compra unitária por parte de cada interessado.