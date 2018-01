Ministério criará grupo para acompanhar investigação do apagão

O ministério de Minas e Energia vai criar um grupo de trabalho encarregado de acompanhar as investigações da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e do Operador Nacional do Sistema elétrico (ONS) sobre as causas do blecaute que deixou 18 Estados sem energia elétrica, na noite da última terça-feira.

Veja também:

'Não é atribuição do Inpe opinar sobre energia', diz Lobão

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os números do apagão nos 18 Estados

Apagão vira jogo de empurra e disputa eleitoral; veja as frases

O Brasil no escuro: entenda o efeito dominó do sistema

Imagens do blecaute que atingiu o Brasil

Procon explica como proceder em caso de prejuízos

Leia a cobertura completa sobre o blecaute

Segundo o ministério, o grupo terá também a função de propor medidas para tentar aperfeiçoar a segurança no sistema elétrico brasileiro. A primeira reunião do grupo deverá acontecer na próxima terça-feira (17).

O grupo será presidido pelo secretário executivo do ministério de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, e terá ainda representantes da Aneel, do ONS, da Eletrobrás, Furnas, Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP) e do Centro de Pesquisa de Energia Elétrica (Cepel) da Eletrobrás. Esses órgãos terão até a próxima terça-feira para designar quais serão seus representantes no grupo de trabalho.