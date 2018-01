Ministério anuncia liberação de R$ 10 milhões para Paraitinga

Em visita a São Luiz do Paraitinga, o ministro da Cultura interino, Alfredo Manevy, anunciou nesta terça-feira, 12, a liberação imediata de R$ 10 milhões para a recuperação do patrimônio histórico da cidade, danificado por fortes chuvas. A quantia corresponde a cerca de metade do orçamento destinado ao município.

Veja também:

Caixa anuncia condições especiais para vítimas de chuvas

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Leia a cobertura completa sobre a tragédia em Paraitinga

Com a cheia que inundou a cidade nos primeiros dias de 2010, das 431 casas tombadas pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat), 70 estão totalmente destruídas. As perdas foram calculadas em R$ 50 milhões.

Na semana passada, a prefeita Ana Lúcia Bilard (PSDB) anunciou um pacote que inclui a definição de duas áreas para construção de moradias populares, a fixação do prejuízo e a isenção de impostos para estimular a economia. A Nossa Caixa também prometeu liberar, nos próximos dias, linhas de crédito. A Caixa Econômica Federal ainda irá disponibilizar recursos do FGTS para a reconstrução de casas.