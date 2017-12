Miniporções viram prato principal em restaurantes de SP

Pequenas porções viram prato principal no cardápio de restaurantes descolados da capital paulista. Não se trata de petiscos, mas de receitas tradicionais de diferentes regiões do País e do mundo, agora servidas em quantidades muito reduzidas. A ideia faz sucesso entre os clientes e cada vez mais casas integram a opção ao menu.

O italiano BottaGallo, no Itaim-Bibi, por exemplo, tem nhoque com ricota e cubos de tomate, enquanto o Chakras, nos Jardins, tapas - tudo em porções muito pequenas, que não matam a fome. O cliente pede mais uma porção e, se precisar, outra e outra... e assim vai degustando mais opções do cardápio.

"Eu prefiro porções a um prato só", diz a atriz Josiane Wolski, que costuma ir ao Buddha Bar, na Vila Olímpia, uma das casas adeptas das pequenas porções. No cardápio, quando o tempo esfria, os minicremes costumam fazer sucesso. "Mas adoro os rolinhos primavera que estão sempre no menu."

A conta. Dependendo do tamanho da fome, a conta pode sair cara. O restaurante chinês Ping Pong, no Itaim-Bibi, é um dos poucos a funcionar só com pequenas porções. A atração da casa é o dim sum, espécie de bolinho de massa fina, com diferentes modos de preparo - frito, cozido ou assado - e recheios variados, muitas vezes exóticos. Escalope com shitake e camarão com vieira são opções para o dumpling, nome do bolinho no vapor, por exemplo.

Servidas em duplas ou trios, as porções têm um preço médio de R$ 13. "Calculo uma média de cinco porções por cliente por refeição", diz o chef Richard Ricelle. E isso significa um gasto médio individual de R$ 65. "Mas tem uma mulher que vem no almoço e pede 10 porções", conta o garçom Rodrigo Moura. "A quantidade depende mesmo do tempo de permanência na mesa." No fim de semana, a casa instituiu o lazy sumdays (assim mesmo, com "m"). O cliente paga o preço único de R$ 65 e come à vontade.

"Sempre fui adepto de servir de acordo com o tamanho do apetite do cliente", diz o chef Rodrigo Oliveira, do Mocotó, restaurante e cachaçaria na Vila Medeiros, zona norte, que tem porções pequenas, médias e grandes. "Se a escolha for a miniporção, indico torresmos perfumados com limão cravo, seguido de carne-seca com jerimum assado e mocofava (um dos ícones do restaurante, cozido de fava com linguiça, carne-seca e bacon). Para arrematar, um minicaldo de mocotó."

Serviço

PING PONG: RUA LOPES NETO, 15, (11) 3078-5808 BOTTAGALLO: R. JESUÍNO ARRUDA, 520, (11) 3078-2858. CHAKRAS: R. MELO ALVES, 294, (11) 3062-8813. BUDDHA BAR: AV. JUSCELINO KUBITSCHEK, 2.041, 3044-6181. MOCOTÓ: AV. Nª SRA. DO LORETO, 1.100, (11) 2951-3056.