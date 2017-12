Mínima na madrugada pode chegar aos 13ºC; tendência deve se manter na semana em SP

SÃO PAULO - A previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo, é que os termômetros atinjam, em média, os 13ºC na madrugada desta terça-feira, 23, em decorrência de uma frente fria que tem causado chuva e derrubado a temperatura desde o sábado. Apesar de ser esperado o predomínio do sol a partir da quarta-feira, as madrugadas devem permanecer com baixas temperaturas ao longo da semana.

Segundo a CGE, a terça amanhece com nebulosidade e sensação de frio, mas o sol retorna entre nuvens, favorecendo a elevação da temperatura ao longo do dia. “As mínimas oscilam em torno dos 13°C, enquanto as máximas podem superar os 24°C. No final da tarde a nebulosidade volta a aumentar, mas não há previsão de chuvas significativas”, detalhou em nota o centro.

A mudança de nebulosidade e frio para intervalos com sol e relativo calor, explica o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é característica do outono, estação de transição entre o verão, quente e chuvoso, e o inverno, frio e seco. Da manhã de domingo, 21, para o mesmo horário da segunda, foram registrados 56 milímetros de chuva e, em 12 horas, das 21h às 9h, foram registrados 22 milímetros. O total no mês já soma 153,4 milímetros, sendo o mês de maio mais chuvoso desde 2005, quando foram registrados 199 milímetros de chuva - em maio de 2016, foram 105,7. O recorde aconteceu em 1987: 241,2.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo o Inmet, as temperaturas mais baixas desta terça no Estado se concentrarão na sua porção leste, especialmente no litoral. “Durante o dia o sol aparece entre nuvens e as temperaturas se elevam principalmente no interior. Ocorrem pancadas isoladas de chuva à tarde no norte do estado”, informou o instituto em nota.

“Na quarta-feira ocorrem pancadas isoladas de chuva à tarde no oeste, sul sudeste e litoral; nas demais áreas do estado ocorrem elevação mais significativa das temperaturas à tarde, inclusive na capital”, acrescentou.

Para a capital, a expectativa do CGE para quarta também é que o sol predomine entre nuvens, com máxima de 26ºC. “No final da tarde a nebulosidade volta a aumentar, mas não há previsão de chuvas significativas”, informou o CGE.